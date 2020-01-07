Yarın Çankırı'da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Çankırı Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Çankırı genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı. Şehirde olumsuz koşullarının devam etmesi, yarına yönelik tatil beklentisini artırdı. Binlerce öğrenci ve velileri, 8 Ocak Çarşamba Çankırı'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Çankırı hava durumu ve Valilik'ten gelmesi beklenen son dakika tatil haberine yönelik ayrıntılar…

ÇANKIRI HAVA DURUMU

Çankırı genelinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden edinilen bilgiye göre, Ilgaz'da 4, Orta'da 6, Kurşunlu'da 4, Atkaracalar'da da 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 111 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Çankırı Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Çankırı'da 8 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. MEB veya Valilik'ten bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.