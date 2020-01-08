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bugün var mı? Afili Aşk bu akşam yayınlanacak mı? 8 Ocak !

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Bu haftaki yeni bölüm de izleyenler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini ve Burcu Özberk'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken izleyenler Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü ile ilgili bilgi bulamayınca arama motorlarında "?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Her hafta zirveye oturan dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor, yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki; ne zaman? İşte 8 Ocak !

Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:01
Afili Aşk bugün var mı? Afili Aşk bu akşam yayınlanacak mı? 8 Ocak Kanal D yayın akışı!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi yeni bölüm merakla bekleniyor. Televizyon ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi her hafta yeni bölümleri ile seyircisi ile buluşuyor. Bu hafta da yeni bölüm var mı yok mu sorusuna yanıt arayan dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Kanal D yayın akışında yeni bölümü bulamayan vatandaşlar "?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki; Afili Aşk bugün var mı, neden yok? İşte 8 Ocak !

AFİLİ AŞK BUGÜN VAR MI? KANAL D YAYIN AKIŞI 8 OCAK ÇARŞAMBA

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Afili Aşk bugün var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D yayın akışında yeni bölümü gözükmeyen dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; ?

İşte ayrıntılar...

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Afili Aşk bugün var mı? Afili Aşk bu akşam yayınlanacak mı? 8 Ocak Kanal D yayın akışı!
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