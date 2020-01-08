Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarında bu akşam yerini alacak olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi için heyecan dorukta. İlyas Salman, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin yer aldığı film adeta bir baş yapıt olarak kabul ediliyor. Yeşilçam'ın en ünlü ve güzel filmlerinden biri olarak kabul edilen bu film komedi türünde olup 1981 yılında çekildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuna sahip olan film güldürürken aynı zamanda düşündürecek. Özel Çamlıca Lisesi'ne tayini çıkan Mehmet Bülbül'ün (İlyas Salman) hikayesinin anlatıldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCU KADROSU

- İlyas Salman

- Adile Naşit

- Ayşen Gruda

- Mehmet Ali Erbil

- Savaş Dinçel

- Yaprak Özdemiroğlu

- Fulya Özcan

- Şevket Altuğ

- Hüseyin Kutman

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak görülen yer İstanbul'un Üsküdar ilçesi Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı binasıdır. Hababam Sınıfı Müzesi de şu an bu binanın içindedir.