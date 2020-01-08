Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları! Kocan Kadar Konuş filmi hangi kitaptan uyarlama?

Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Bir kitaptan uyarlanan ve oldukça beğenilerek seyredilen film bu akşam Kanal D ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu yapım 2019 yılında vizyona girmişti. Peki, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş konusu nedir? İşte sevilen romantik komedi türündeki yapım ile ilgili merak edilenler…

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ı izleyeceğimiz filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü üstleniyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül)

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Gül Arıcı (Tuğçe)

İsmail İncekara (Oktay)

Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan öykü, çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!