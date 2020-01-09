Deliormanlı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun rol aldığı Deliormanlı nerede çekildi?

Dört sene önce vizyona giren ve izleyicileri tarafından beğenilen yapım bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Deliormanlı konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılırken yapımın yönetmen koltuğunda ise Murat Şeker bulunuyor. Konu olarak bir boksörün başından geçen olayları konu almaktadır. Peki, Deliormanlı filmi konusu nedir? Delirormanlı oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

DELİORMANLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Deliormanlı" lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya'nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara'dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken, senaryo da Şeker ile yine Ali Tanrıverdi'nin imzası var...

DELİORMANLI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu

Birce Akalay

Gürkan Uygun

Danny Williams

Sema Poyraz

Yücel Erten

Hakan Bilgin

Murat Serezli

DELİRORMANLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen film 2016 yılında vizyondaki yerini aldı.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 1982 yılında Ankar'da dünyaya gelmiş. Annesinin adı Emine'dir. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğenidir. Ankara'da ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. İstanbul Karaköy'deki Saint Benoit Lisesi'nde okudu. Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ama devam zorunluluğundan devam etmedi ve Kültür Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa 6 yaşında TRT'nin bir dizisinde başladı. Seneler sonra dayısı Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" filminde rol aldı. Ardından "Lise Defteri"nde baş rollerden birini oynadı. Daha sonra 'Emret Komutanım' dizisinde 80 bölüm oynadı.

"O Şimdi Asker" adlı sinema filmi ve Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri ve "Emret Komutanım Şah Mat" adlı sinema filminde rol almıştır. "Gece Gündüz" adlı TV dizisinde Aslan Başkomiser rolünde çılgın bir polisi canlandırmaktadır.

"Emret Komutanım" ve "Gece Gündüz" dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır.

Sarp Levendoğlu Oyuncu Begüm Birgören ile nişanlıydı ayrıldılar.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi.