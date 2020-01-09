Yemin 159.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Cavidan’ın planı ne?

Yemin 159. bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Dizinin sona ermesinin hemen ardından ise Yemin 160. Bölüm fragmanı yapımın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Reyhan'ın okul heyecanını keyifle izleyen Emir bir an olsun karısını yalnız bırakmak istemez. Türlü bahanelerle Reyhan'ın yanında biten Emir karısını kıskandığını söyleyemez. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Yemin 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

YEMİN 159.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yemin dizisinde bugün Cemre polise ifade vermeye hazırlanır. Cavidan Cemre'nin kendisini yakmasından korkar.

Reyhan'ın okul heyecanını keyifle izleyen Emir bir an olsun karısını yalnız bırakmak istemez. Türlü bahanelerle Reyhan'ın yanında biten Emir karısını kıskandığını söyleyemez.

Yemin 159. son bölüm fragmanı izle!

Emir bu duygusu ile baş edebilecek mi? Diğer taraftan Cemre, polislere vereceği ifadede hem kendini hem Cavidan'ı mı yakmayı planlar. Kemal'in yazdığı mektubu okuyan Narin beklenmedik bir tepki verir. Mektubu Hızır'ın yazdığını düşünen Narin mektubun gerçek sahibini öğrenebilecek midir?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Yemin 160.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'in okul sürprizi ile mutlu olan Reyhan mutluluktan havalara uçar. Reyhan'ın okul heyecanı Emir'in hoşuna gitse de pabucunun dama atılmaması için elinden geleni yapacaktır. Diğer taraftan Cavidan, Cemre'nin her şeyi itiraf etmesinden korkmaktadır. Hızır ile Şehriye'nin arasını yapmaya çalışan Kemal ile Narin ise ortak bir amaçta buluşurlar. Hızır'ın geçmişten gelen efsanevi aşkı, Kemal'in bastırdığı duygularını açığa mı çıkaracaktır?