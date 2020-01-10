Çiçero filmi konusu nedir? Ünlü casus İlyas Bazna'nın hayatını anlatan Çiçero oyuncuları kimler?

Çiçero ismindeki ve gerçek hayatta var olan casunun hayatını anlatan yapım bu akşam televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan ünlü filmin başrollerinde usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik yer alıyor. Savaş ve tarih türündeki yapım gerçek hayatta adı İlyas Bazna olan kişinin 2. Dünya savaşındaki yerini anlatıyor. Peki, Çiçero filmi konusu gerçek mi? Çiçero oyuncuları kimler? İşte detaylar…

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

İlyas Bazna'nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.

ÇİÇERO OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu

Burcu Biricik

Ertan Saban

Tamer Levent

Altan Erkekli

ÇİÇERO KONUSU GERÇEK Mİ?

Çiçero, yönetmenliğini Serdar Akar'ın gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı biyografik drama filmidir. II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan ve "Çiçero" lakabıyla tanınan Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan filmin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır.