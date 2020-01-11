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Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? Kangurular, Firavun Fareleri, Çakallar, Şempanzeler! Hangi hayvan akrabadır

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 23:19
Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? Kangurular, Firavun Fareleri, Çakallar, Şempanzeler! Hangi hayvan akrabadır

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır, sorusu ve cevabı…

SORU: Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? Kangurular, firavun fareleri, Çakallar, Şampanzeler

Cevap: Firavun fareleri

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Hangisi sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabalardır? Kangurular, Firavun Fareleri, Çakallar, Şempanzeler! Hangi hayvan akrabadır
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