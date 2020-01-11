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bu akşam var mı? ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi bu akşam var mı merak ediliyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşanıyor. Bilindiği üzere kanallar her yıl olduğu gibi bu yıl da reklam ve bütçe gelir-giderlerini revize sürecine girmesi dolayı 3 haftalık araya girdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11 Ocak yayın akışında görülmeyince dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm yayın tarihini merak etmeye başladı. Son bölümde Yıldız Kuzey'i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey'i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Peki ? ne zaman yayınlanacak? !

Giriş Tarihi: 11.1.2020 16:52
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi " bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında gözükmeyen dizi yeni yıl sebebi ile ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 11 Ocak yayın akışında görülmeyen dizinin akıbeti merak edildi. Dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümde Kuzey, Yıldız'ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey'se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır. Peki ? ne zaman yayınlanacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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