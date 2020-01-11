Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında gözükmeyen dizi yeni yıl sebebi ile ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 11 Ocak Show TV yayın akışında görülmeyen dizinin akıbeti merak edildi. Dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümde Kuzey, Yıldız'ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey'se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı? 11 Ocak Show TV yayın akışı Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.