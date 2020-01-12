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kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster’e Ümmü Gülsüm damgasını vurdu!

ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşamki son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. ’nun sunumu ile gerçekleştirilen yarışma programına katılan 27 yaşındaki isimli genç kız programa damgasını vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sebebi ile konuşamayan genç yarışmacı için yarışma formatı değiştirildi. Yarışmada büyük bir başarı ve performans sergileyen genç kız herkesin takdirini kazanırken izleyicilerden tam not aldı. Yarışmaya’ya ’den katılan genç kız sosyal medyada trend olurken arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yerini aldı. Peki; kimdir? ve nereli?

Giriş Tarihi: 12.1.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 10:43
Ümmü Gülsüm kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster’e Ümmü Gülsüm damgasını vurdu!

Dün akşam ekranlara damga vuran Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı ekranlara damgasını vurdu. Yarışmaya katılan Ümmü Gülsüm Genç isimli yarışmacı izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden genç kız başarılı performansı ile izleyiciden tam not alırken yarışmanın formatı da onun için değiştirildi. İlk kez farklı bir format izlenen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı. 11.soruya kadar gelen yarışmacı sosyal medyada trend olurken en çok konuşulan isimler arasında da yerini aldı. Peki; Ümmü Gülsüm kimdir? Ümmü Gülsüm Genç kaç yaşında ve nerelidir?

ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ KİMDİR?

ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü Gülsüm, yarışmada bir ilke imza attı. 4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi. Yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı. Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi. Genç, 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.

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