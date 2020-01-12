Meliha İsmailoğlu kimdir? Filenin Sultanları Meliha İsmailoğlu kaç yaşında, nereli?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile karşı karşıya geleceği final maçı öncesi takımda yıldız oyuncular hakkındaki detaylar merak ediliyor. Polonya karşısında alınan galibiyet ülke çapında yankı uyandırırken milli yıldızlarımız hakkında özellik sosyal medya mecralarında övgü dolu sözler sarf edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden bir tanesi olan Meliha İsmailoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Polonya'yı yenerek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda kritik bir virajı başarılı bir şekilde atlatan milli takımımız bugün karşı karşıya geleceği Almanya'yı mağlup ettiği takdirde olimpiyata katılmaya hak kazanacak. A Milli Voleybol Takımı sporcularından Meliha İsmailoğlu kimdir? Meliha İsmailoğlu kaç yaşında ve nereli?

MELİHA İSMAİLOĞLU KİMDİR?

Voleybola 8 yaşında başlayan Meliha İsmailoğlu, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur.

Smaçör mevkiinde görev alan Meliha sırasıyla, Kula Gradacac (2001-2011), İlbank (2011-2014) ve Fenerbahçe (2014-2017) kulüplerinde forma giydi.

1993 doğumlu oyuncu, Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu takımlarında oynadı.

2009 ve 2011'de Bosna Hersek'te "Yılın Voleybolcusu" seçilen Meliha, kulüp takımlarıyla, Türkiye Ligi Şampiyonluğu (2014-2015, 2016-2017), Türkiye Kupası Şampiyonluğu (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) ve Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü (2015-2016) yaşadı. Milli Takımlarla ise, 2014 Avrupa Ligi Şampiyonu, 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu, 2015 U23 Dünya İkincisi oldu. Meliha, 2018'de Türk Milli Takımı'yla birlikte FIVB Milleter Ligi'ni gümüş madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarıya da imza attı.

2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı VitrA kadrosuna dahil olan Meliha, aynı sezon takımıyla birlikte 2018 CEV Kupası'nı kazandı. 2018-2019 sezonun başında Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan milli smaçör, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.