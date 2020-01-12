Simge Şebnem Aköz kimdir ve kaç yaşında? Filenin Sultanları Simge Şebnem Aköz nereli, boyu kaç?

Simge Şebnem Aköz, oynadığı kulüplerde ortaya koyduğu performansın yanı sıra A Milli Voleybol Takımı'nda yaptıkları ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Libero olarak oynayan Aköz, Filenin Sultanları'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde ortaya koyduğu başarıda büyük pay sahibi oldu. Peki, Simge Şebnem Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

SİMGE ŞEBNEM AKÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1991 yılında Samsun'da doğan ve 1.68 boyunda olan Eczacıbaşı VitrA eş kaptanı Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı.

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giyen başarılı libero, 2016-2017 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosuna katıldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının da liberosu olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Aköz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Aköz, Filenin Sultanları ile ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken, bu turnuvada aynı zamanda "En İyi Libero" seçildi.

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu (Türkiye Kupası)

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

Bireysel Başarılar

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"