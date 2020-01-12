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: Temel filmi nerede çekildi? İşte Sümela'nın Şifresi: Temel konusu ve oyuncuları

2011 yılında vizyona giren Sümela’nın Şifresi: Temel filmi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Komedi türünün başarılı yapımlarından bir tanesi olan Sümela’nın Şifresi filmi, beyaz perdede yayınlandığı dönemde izleyiciden geçer not almıştı. İzleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan bir film olan Sümela’nın Şifresi: Temel filminin konusu ve oyuncuları, bu akşam televizyonda ne izleyeceğine karar vermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu itibarıyla dikkat çeken Sümela’nın Şifresi: Temel filminin başrollerini , Ruhi Sarı, Aslıhan Güner, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu paylaşıyor. İşte Sümela’nın Şifresi: Temel konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 12.1.2020 13:49
Sümela'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi? İşte Sümela'nın Şifresi: Temel konusu ve oyuncuları

Eğlenceli bir dille kaleme alınan Sümela'nın Şifresi: Temel filmi bu akşam televizyon ekranına gelecek. Trabzon'un en zengin ailelerinden birinin kızına aşık olan genç bir adamın hikayesinin işlendiği film, eğlenceli sahneleri ve komik diyalogları ile dikkat çekiyor. Televizyon izleyicisi tarafından ilgiyle izlenmesi beklenen filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Öte yandan izleyiciler, Sümela'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte Sümela'nın şifresi konusu ve oyuncuları…

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL KONUSU

Temel, Trabzon'un en zengin ailelerinden birinin kızı olan Zuhal'e aşıktır. Kızı ister fakat alamayınca yıkılır. Tam bu sırada, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Temel'in tek hedefi artık Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamaktır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL OYUNCULARI VE YAPIM KADROSU

Sümela'nın Şifresi: Temel Yönetmen: Adem Kılıç

Sümela'nın Şifresi: Temel Oyuncular: Alper Kul, Ruhi Sarı, Aslıhan Güner, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu

Sümela'nın Şifresi: Temel Tür: Komedi, Macera

Sümela'nın Şifresi: Temel Yapım Yılı: 2011 (90 dk)

Sümela'nın Şifresi: Temel Vizyon Tarihi: 16 Aralık 2011 Cuma

Sümela'nın Şifresi: Temel Senaryo: Yılmaz Okumuş

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL NEREDE ÇEKİLDİ?

Sümela'nın Şifresi filmi Karadeniz bölgesinde – Trabzon'da çekildi. Filmin ismini aldığı ve çekimlerde de yer alan Sümela Manastırı eski Yunan Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir ve Trabzon ilinin Maçka ilçesinin Altındere mahallesi sınırları içerisinde yer alan (Eski Yunanca adı: Panagia) deresinin batı yamaçlarında Kara (Eski Yunanca adı: Mela) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte yer alıyor.

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Sümela'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi? İşte Sümela'nın Şifresi: Temel konusu ve oyuncuları
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