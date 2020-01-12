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kimdir? Filenin Sultanları ve nereli?

Bugün mücadelesi verilecek olan Türkiye Almanya final voleybol maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultanları son maç doğrultusunda finale yükseldi ve Polonya’yı 3-2 mağlup etti. 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde büyük başarı gösteren A Milli Voleybol Takımı sporcuları merak ediliyor. Sosyal medyada trend olan voleybolcular gösterdikleri performans ile göz doldururken bugünkü maçta Almanya’yı yenmesi halinde Türkiye Tokyo Olimpiyatları Oyunları’na katılmaya hak kazanacak. A Milli Voleybol Takımı sporcularından kimdir? Filenin Sultanları ve nereli? İşte Zehra Güneş biyografisi!

Giriş Tarihi: 12.1.2020 14:31
Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları Zehra Güneş kaç yaşında ve nereli?

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ismi merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek Türkiye Almanya final maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Türkiye için heyecan dorukta. A Milli Voleybol Takımımız gerekli son hazırlıkları yaparken Polonya'yı mağlup etmesi ile de sosyal medyada gündem oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı voleybol takımı sporcuları bütün güçleri ile mücadele ettiler. Performansları ile göz dolduran sporcular trend olurken vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyorlar. Bugünkü maçta Almanya'yı yenerse Türkiye Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya da hak kazanacak. Bu bağlamda; A Milli Voleybol Takımı sporcularından Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında ve nereli?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

1999 yılının Temmuz ayında İstanbul, Kartal'da dünyaya gelmiştir. boyu 1.97 cm, kilosu 82, burcu ise Yengeç'tir.

12 yaşında iken Vakıfbank takımında voleybol hayatına adım atmıştır. 2 yıl üst üste hem yıldız, hem de Gençler kategorilerinde şampiyonluk yaşamış, Vakıfbank'ta iken 15 yaşında 2. lig ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1 yıl kiralık olarak transfer olmuştur. O sezon hem Paf hem de genç takım bünyesinde Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş 2015 – 2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımın kadrosunda yer aldı.

Daha sonra Beşiktaş takımında 2016 – 2017 sezonunda kiralık olarak forma giyen Güneş, sezon bitiminde Vakıfbank Genç takımı ile yine Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştır.

Yıldız Milli takımı ile Dünya 4.lüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım forması ile Avrupa 3.lüğü, Dünya 4.lüğü, U23 takımı ile de Dünya Şampiyonluğu yaşamış olan kadroda yer almıştır.

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Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları Zehra Güneş kaç yaşında ve nereli?
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