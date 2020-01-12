Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi bu akşam TV’de!

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin konusu televizyon izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 17 Şubat 2016'da çıkan film, Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016 yılının en iyi 10 filmi arasında gösterilmiştir. Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Peki, Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? İşte detaylar…

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Bir gün Nick, işlemediği bir suçla itham edilir. Nick adını temize çıkarmak, Judy de davayı çözmek için daha önceden hiç tahmin edemeyecekleri bir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Film galasını 17 Şubat 2016'da El Capitan Theatre'da yaptı ve 4 Mart 2016'da geleneksel 2D, Disney Digital 3D, RealD 3D ve IMAX 3D biçiminde gösterime girdi. Hikâyesi, animasyonu, mizahı, stereotip ve ırkçılık teması için övgü aldı. Bazı ülkelerde gişe açılış rekorları kırarak dünya çapında 1 milyar $'dan fazla hasılat etti. 2016'nın en çok hasılat yapan dördüncü filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 26. filmidir.

Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın En İyi 10 Filmi'nden biri seçilen film, En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Akademi ve Altın Küre ödülünü kazandı, ayrıca BAFTA ödülüne aday gösterildi.