Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor?

Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Babil dizisi için Birce Akalay tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizisinde İlay karakterine hayat verecek olan oyuncu çekici, sofistike ve mesafeli bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Peki Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? İşte merak edilen detaylar…