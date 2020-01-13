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dizisinin başrollerinden kimdir? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor?

Ekranların sevilen yüzü dizisinin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Birce Akalay yeni dizisinde çekici, sofistike ve mesafeli bir kadın olan İlay karakterini canlandıracak. Dizinin fragmanlarını izleyen seyirciler ise Akalay hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. İstanbul doğumlu oyuncu, 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıkmıştır. Peki Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:23
Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor?

dizisinin başrollerinden kimdir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Babil dizisi için Birce Akalay tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizisinde İlay karakterine hayat verecek olan oyuncu çekici, sofistike ve mesafeli bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Peki Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? İşte merak edilen detaylar…

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Babil dizisinin başrollerinden Birce Akalay kimdir? Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor?
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