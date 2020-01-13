Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?   sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 22:33
Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN