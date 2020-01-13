Evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila dansıyla yine gündem oldu! Naz Mila kimdir?

Evlendirme programı ile adından sıkça söz ettiren gelin adayı Naz Mila son dans videosu ile gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımları sebebi ile gündemde kalmayı başaran isim her yaptığı ile olay oluyor. Binlerce takipçisi bulunan Naz Mila geçtiğimiz günlerde dekolteli elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya adresi üzerinden paylaştı. Bu görüntüler üzerine trend olan ismin 8 yaşında bir kızı da var. Aynı zamanda kendisine son model bir araba alan isim magazin gündemini epey meşgul ediyor. Bu bağlamda; Naz Mila kimdir, kaç yaşındadır?

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.