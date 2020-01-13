Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi, 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı…