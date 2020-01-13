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Hangisi, 2019'da "" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En " ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, 2019'da "" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?  sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi, 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?  sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 22:19
Hangisi, 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi, 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı…

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Hangisi, 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" ünvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
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