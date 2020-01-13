Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

filmi konusu nedir? oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2014 yılı ’ne ait. Füze taşıyan ’na ait bir araç dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Özel kuvvetler tetikçisi ise milisleri öldürür ancak milislerin lideri kaçmayı başarır. Charlie evine ve ailesine döner ama milislerin lideri ondan intikam almak için geri dönecektir. Merakla beklenen konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 12:43
Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Hedef filmi için geri sayım başladı. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelen film 2014 yılı yapımı ve aksiyon, gerilim türlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait film güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Özel kuvvetler tetikçisi Charlie Snow karakterinin aksiyon ve macera içeren hayatının anlatıldığı filmde heyecan hiç hız kesmiyor. Yönetmen koltuğunda Yoon Hong-seung'un oturduğu Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

HEDEF FİLMİ KONUSU

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür

HEDEF FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ryu Seung-ryong , Lee Jin-wook , Yu Jun-sang , Kim Sung-ryung , Jo Yeo-jeong , Jo Eun-ji , Lee Hyun-Wook

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN