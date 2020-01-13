Hedef filmi için geri sayım başladı. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelen film 2014 yılı yapımı ve aksiyon, gerilim türlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait film güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Özel kuvvetler tetikçisi Charlie Snow karakterinin aksiyon ve macera içeren hayatının anlatıldığı filmde heyecan hiç hız kesmiyor. Yönetmen koltuğunda Yoon Hong-seung'un oturduğu Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

HEDEF FİLMİ KONUSU

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür

HEDEF FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ryu Seung-ryong , Lee Jin-wook , Yu Jun-sang , Kim Sung-ryung , Jo Yeo-jeong , Jo Eun-ji , Lee Hyun-Wook