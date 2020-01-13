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Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil nedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 21:42
Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil nedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu ve cevabı…

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Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil nedir?
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