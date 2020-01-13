Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil nedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakit, merkeb-i hafif eskiden hangisine verilen isimlerdi? sorusu ve cevabı…