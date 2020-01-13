Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayında! Gediz ve Sancar kavgası büyüyor!

Star TV'nin iddialı dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki haftalık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak olan yapım 10 Ocak Star TV yayın akışında yer alınca yeni bölümde neler olacak merak edildi. Bu bağlamda '' Sefirin Kızı 4.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu akşam ekrana gelecek 4.bölümde Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar'la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır. Muğla, Karadağ ve İstanbul'da çekilen dizinin sıkı takipçileri 4.bölüm için heyecanla beklemeye başladı. Peki Sefirin Kızı 4.bölümde neler oluyor? İşte merak edilenler…