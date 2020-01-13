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yeni bölüm bu akşam var mı? fragmanı yayında! Gediz ve Sancar kavgası büyüyor!

Ekranların reyting rekortmeni yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümden iki fragman yayınlanan dizi iki hafta aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Bilindiği üzere kanallar her yıl olduğu gibi bu yıl da reklam ve bütçe gelir-giderlerini revize sürecine girmesi dolayı ara vermişti. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde ise Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Heyecanın zirvede yaşanacağı yeni bölümde Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Gediz ve Sancar kavgası büyüyor mu? Dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları haberimizde yer alıyor. Peki Sefirin Kızı 4.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:55
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayında! Gediz ve Sancar kavgası büyüyor!

'nin iddialı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki haftalık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak olan yapım 10 Ocak Star TV yayın akışında yer alınca yeni bölümde neler olacak merak edildi. Bu bağlamda '' Sefirin Kızı 4.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu akşam ekrana gelecek 4.bölümde Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar'la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır. Muğla, Karadağ ve İstanbul'da çekilen dizinin sıkı takipçileri 4.bölüm için heyecanla beklemeye başladı. Peki Sefirin Kızı 4.bölümde neler oluyor? İşte merak edilenler…

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Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayında! Gediz ve Sancar kavgası büyüyor!
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