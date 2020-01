En İyi Film dalında Oscar adayı Ford v Ferrari filmi konusu nedir? Ford v Ferrari oyuncuları kimler?

Ford v Ferrari filmi konusu ve oyuncuları, yapımın Oscar adaylığının ardından filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. Asfaltın Kralları olarak çevrilmiş olan yapımda ünlü aktörler yer alırken aynı zamanda gerçek bir hikâyeyi konu alıyor olması tüm dikkatleri üzerine topluyor. İki ünlü otomobil üreticisinin arasındaki rekabeti anlatan yapım filmseverlerin merak konusu haline geldi. Peki, En İyi Film dalında Oscar adayı Ford v Ferrari konusu nedir? Ford v Ferrari oyuncuları kimler? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve merak edilenler…

FORD V FERRARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles'ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari'yi Fransa'da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası'nda alt etmek için işe koyulur.

FORD V FERRARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon

Christian Bale

Caitriona Balfe

OSCAR EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNDEKİ RAKİP FİLMLER

Ancak bunlar sadece araba dünyasıyla haşır neşir olan tutkunların fikir ve görüşleri değil gibi gözüküyor. Çünkü bizim çok sevdiğimiz bu film, Oscar'a "En iyi film" kategorisinde aday gösterildi. Filmin yarışacağı diğer yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite