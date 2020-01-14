Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerede? İşte gerçek ismi...

Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yabancı dizi olarak adını duyuran ve bilinen House M.D dizisinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizi oldukça merakla bekleniyordu. Özellikle de diziyi yakından takip eden kişiler internet üzerinden Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor şeklinde yapımın detaylarını merak etmeye başladı. Peki, Hekimoğlu dizisinde yer alan Valide Atik Hastanesi nerede? İşte Valide Atik Hastanesi yeri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.