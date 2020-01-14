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Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerede? İşte gerçek ismi...

Salı akşamları Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Hekimoğlu dizisi bugün de seyirci ile buluştu. Dizi ekranlara gelirken Hekimoğlu nerede çekiliyor sorusuna binlerce izleyici yanıt aramaya devam ediyor. Hangi hastanede çekiliyor sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alırken, Valide Atik hastanesi ve nerede olduğu da merak konusu oldu. Başrollerinde , , Kaan Yıldırım gibi birçok ünlü isimleri bir araya toplayarak iddialı oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken film aynı zamanda Doctor House isimli dizinin de Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor ve Valide Atik Hastanesi nerede? Hekimoğlu dizisinde yer alan Valide Atik Hastanesi nerede? İşte dizinin çekildiği Valide Atik Hastanesi ve nerede olduğu hakkıdna bilgiler...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 21:16
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerede? İşte gerçek ismi...

Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yabancı dizi olarak adını duyuran ve bilinen House M.D dizisinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan dizi oldukça merakla bekleniyordu. Özellikle de diziyi yakından takip eden kişiler internet üzerinden Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor şeklinde yapımın detaylarını merak etmeye başladı. Peki, Hekimoğlu dizisinde yer alan Valide Atik Hastanesi nerede? İşte Valide Atik Hastanesi yeri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

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Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerede? İşte gerçek ismi...
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