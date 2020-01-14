Recep İvedik 5 konusu ve oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede çekildi?

Televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan Türk komedisi niteliğindeki yapım Recep İvedik 5 bu akşam ekranlara gelecek. Binlerce kişinin kahkahalarla izlediği ve absürt komedi tadındaki yapımın başrollerinde Şahan Gökbakar yer alıyor. Seri halindeki yapımın beşinci filmi olarak karşımıza çıkan Recep İvedik 5 oyuncuları ve konusu vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Recep İvedik 5 nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet'in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 5'te Şahan Gökbakar'a kadroda Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut ve İbrahim Emin Ege eşlik ediyor.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır. Türkiye'de 7,4 milyon kişi tarafından izlenen ve ₺85,9 milyon hasılat yapan film, ülkenin en çok izlenen ve en çok gelir elde eden filmidir.