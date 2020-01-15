Afili Aşk 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Afili Aşk 29.bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Rıza ve Kerem arasında ipler gerilecek. Sabri ise mahalleye geri dönerek Ayşe'ye evlenme teklifi edecek. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan dizinin her yeni bölümünde aksiyon ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte Afili Aşk 29.bölüm fragman ve detayları!

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem'in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe'nin ise içi kan ağlasa da Kerem'i affetmeye niyeti yoktur. Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar'ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?

AFİLİ AŞK 29.BÖLÜM FRAGMAN

Afili Aşk 29. Bölüm (15 Ocak 2020 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle