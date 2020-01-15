Zemheri dizisinde Aliye rolünü canlandıran Zerrin Tekindor kimdir? Zerrin Tekindor nereli ve kaç yaşında?

Show TV ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizi Zemheri'de Aliye rolünü oynayan Zerrin Tekindor kimdir, nereli sorusu araştırılıyor. Bu akşam başlayacak olan dizi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken son olarak 2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Muhterem Nur'u canlandıran Zerrin Tekindor yayın hayatına yeni başlayacak olan dizide önemli bir role sahip. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Zehheri'de Aliye rolünü canlandıran Zerrin Tekindor kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Mezun olunca Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

1990 - 1994 yılları arasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam etti 1994 yılında mezun oldu. Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gören Zerrin Tekindor, bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüzve Bedri BaykamAtölye'lerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel kolleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.

2003-2005 yılları arasında yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe oynarken diğer rollerde ise Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm, İsmail Hacıoğlu, Zerrin Tekindor, Yasemin Çonka,Esra Ronabar, Seda Akman, İdil Fırat, Dolunay Soysert birlikte oynadılar.

2008 yılında Ege Aydan ile Bosch reklamında oynadı.

2008 yılında Halid Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı "Aşk-ı Memnu" adlı dizide Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ,Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Nur Fettahoğlu, Hazal Kaya ile birlikte oynadı.

2014 yılında başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı "Kurt Seyit ve Şura"adlı dizinin İstanbul bölümlerinde rol aldı.

2014 yılında Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı" Pek Yakında" adlı sinema filminde Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol aldı.

Zerrin Tekindor, 1987 yılında Çetin Tekindor ile evlendi. On ay sonra boşanıp tekrar evlendiler. Sonra tekrar boşandılar. Hira Tekindor (d.1989) adında bir oğlu vardır.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Kara Sevda (Leyla) (TV Dizisi)

2014 - Pek Yakında (Meral Sonel) (Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Kuzey Güney (Gülten Çayak) (TV Dizisi)

2010 - Yaprak Dökümü (Biletçi) 5. Sezon (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Aşk-ı Memnu (Deniz) (Matmazel) (TV Dizisi)

2007 - Örümcek (Kısa Film)

2007 - Aşk Yeniden (Peruş) (TV Dizisi)

2004 - Mars Kapıdan Baktırır (Sedef) (TV Dizisi)

2003 2005 - Bir İstanbul Masalı (Deniz) (TV Dizisi)

2002 - Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

1996 - Cafe Casablanca (TV Dizisi)