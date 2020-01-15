Zemheri dizisinde Berrak rolünü canlandıran Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında?

Show TV'nin yeni yayın dönemindeki iddialı dizilerinden Zemheri'de Berrak karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, bu akşam ekrana gelecek ilk bölüm önce merakla araştırılıyor. Etkileyici güzelliği ve inatçı karakteri ile dizinin öne çıkan karakterlerinden bir tanesi olan Berrak'ı canlandıran Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte Hazal Filiz Küçükköse oyunculuk kariyeri…

ZEMHERİ'NİN BERRAK'I HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Güzel oyuncu 1988 tarihinde Mersinde dünyaya gelmiştir. Küçükköse ilk olarak Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünü kazanmış ancak daha sonra Ankara Üniversitesi Kimya Bölümüne geçmiştir. 2014 yılında Star TV'de yer alan günlük dizi ' Deniz Yıldızı' ile oyunculuk kariyerine başlayan Küçükköse daha sonra 'Beni Affet' dizisinde yer almıştı. Son olarak 'Kara Sevda' dizisinde yer alan Küçükköse bu diziyle birlikte ününü arttırmıştır. Bu dizide oynadığı Zeynep karakteri ile seyircilerden tam not almıştı. Güzel oyuncu bu dizilerin dışında Kalbim Seni Seçti, Uçurum, Günahkar, Adını Feriha Koydum ve Ustura Kemal adlı dizilerde de rol almıştır. Güzel oyuncu Rüya adlı dizide de başrol olarak ilk deneyimini yaşamıştı.

ZEMHERİ BERRAK KİMDİR?

Dizinin en önemli karakterlerinde biri de Berrak karakteridir. Berrak etkileyici güzelliği ve inatçı karakteri ile dikkat çekiyor. Berrak karakteri dizide çok etkili olacağa benziyor.