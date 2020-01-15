Zemheri dizisinde Ertan rolünü canlandıran Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Zemheri dizisinin dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olan Caner Cindoruk hakkındaki detaylar merak ediliyor. Dizinin takipçileri Caner Cindoruk kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. İşte Zemheri'nin Ertan'ı Caner Cindoruk hakkında merak edilenler…

ZEMHERİ'NİN ERTAN'I CANER CİNDORUK KİMDİR?

1980 yılında, Adana'da doğdu. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.

Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici bulundu.

Babası iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü'nü almış üretken bir öykü yazarı olan Zafer Doruk'tur. Biri Taner Cindoruk adında oyuncu olan iki kardeşi vardır.

Amcası Erdal Cindoruk, tiyatro oyuncusuydu. Çocukluk yılları kuliste geçti. Hiçbir iş ağır gelmedi ona bu uğurda. Çıraklığını çay getirerek yaptı. Ortaokulda, lisede, üniversitede sergilenen oyunlarda hep bir sahne buldu kendine. İlk profesyonel rolüyse 'Fehim Paşa Konağı'ndaki 'Yusuf'tu.

1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi.

ZEMHERİ ERTAN KİMDİR?

Dışarıdan oldukça sert bir görünüşe sahip olan Ertan için başarı ve kız kardeşi Berrak her şeyden önce gelir. Elde etmek istedikleri için yapmayacağı şey olmayan ve gözünü hırs bürüyen Ertan'ın geçmişte yaşadığı büyük bir travma, hayatında kırılma noktası olmuştur. Berrak dışında kimseye karşı gardını indirmeyen Ertan, tehlikeli ve cesur hamlelerden de asla kaçınmamaktadır. Firuze ve Ayaz'ın hayatlarına girmeleri hem Ertan hem de kardeşi Berrak için önemli bir dönüm noktası olacaktır.