Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Atiye 2. sezon yayın tarihi ne zaman?

Dijital yayın platformu Netflix tarafından yayınlanan Atiye dizisinin 2.sezon yayın tarihi merak edildi. İlk sezonuyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi ünlü isimler bulunuyor. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleşiyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

OG Medya imzasıyla Netflix platformuna taşınan Atiye 2.sezonu ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, Atiye 2.sezon yayın tarihine ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.