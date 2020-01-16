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2. sezon ne zaman yayınlanacak? dizisi Atiye 2. sezon yayın tarihi ne zaman?

Netflix orijinal dizisi 2.sezon yayın tarihi sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Mehmet Günsür, Beren Saat gibi ünlü oyuncular yer alırken, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık üstleniyor. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye ve arkeolog Erhan’ın sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. İlk sezon 8 bölümüyle büyük beğeni toplayan dizisi yeni sezon bölümleri beklenirken, oyuncu kadrosu ve konusu ise merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri gözleri yeni sezon yayın tarihine çevirdi. Peki Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Atiye 2. sezon yayın tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:57
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Atiye 2. sezon yayın tarihi ne zaman?

Dijital yayın platformu Netflix tarafından yayınlanan dizisinin 2.sezon yayın tarihi merak edildi. İlk sezonuyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi ünlü isimler bulunuyor. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleşiyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? dizisi Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

OG Medya imzasıyla Netflix platformuna taşınan Atiye 2.sezonu ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, yayın tarihine ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

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Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Türk dizisi Atiye 2. sezon yayın tarihi ne zaman?
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