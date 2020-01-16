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51.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Müjgan'dan flaş hamle!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin her hafta yeni bölümü merakla bekleniyor. Yeni yıl sebebi ile iki hafta yayın akışında verilen aranın ardından heyecan giderek arttı. Dizinin hayranları yeni bölüm için sabırsızlıkla beklerken fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Müjgan, Züleyha'ya saldırıyor ve "Benim oğlum yaşayacak!" diye isyan ediyor. Yaşanan doğum olayları ise Saniye'nin bebek özlemini depreştirecek ve Gaffur'a bile kızamayacak. Öte yandan Naciye, Hatip'i takip edecek ve gördükleri karşısında şoke olacak. Fragmanın en çarpıcı kısmı ise Adnan'ın alevler içinde kalması olacak. Peki; Küçük Adnan alevlerden kurtulabilecek mi? ?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:30
Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Müjgan'dan flaş hamle!

ATV ekranlarının ve Perşembe akşamlarının rakipsiz dizisi 51.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanındaki ölümcül sahne, dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğarken Züleyha'nın mı Müjgan'ın mı bebeği doğacak ya da ölecek merak konusu oldu. İki kadın aynı anda yan yana doğuma alınırken Müjgan isyan edecek ve Züleyha'ya hastanede saldıracak. Küçük Adnan ise alevler arasında kalacak, Haminne ise ortalıktan kaybolacak. İşlerin sarpa sardığı ve heyecanın hız kesmediği ? fragman ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi fragmanı yayınlandı. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği dizinin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Müjgan'dan flaş hamle!
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