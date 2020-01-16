Recep İvedik 3 konusu ve oyuncularıyla merak konusu oldu. 2010 yılında vizyona giren iyi hasılat yapan filmde Babaannesinin ölümünden sonra depresyonda olan Recep'in başına gelen olayları izleyeceğiz. Komedi türündeki filmin üçüncü serisinde kahkaha tufanı devam ediyor. Gösterime girdiğinden beri ilgi gören filmin konusu, oyuncuları ve çekim yeri dikkat çekmeye devam ediyor. Peki Recep İvedik 3 konusu ne oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 filmi nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 3 filminde Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Sevim Yatlılar, Oktay Dener, Özcan Alişer yer alıyor.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.