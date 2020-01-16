Yemin yeni bölüm fragmanında şok gelişme! Yemin 164.bölümde neler oluyor? Reyhan ne yapacak?

Yemin yeni bölüm fragmanında heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Kanal 7'nin günlük yayınlanan dizisi bu akşam 164.bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Reyhan artık Emir'i kıskandığını kendine itiraf eder. Banu'nun yakın tavırlarına karşı kendine engel olamayan Reyhan kocasını yalnız bırakmak istemez. Diziyi yakından takip edenler '' Yemin 165.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Yemin 164.bölümde neler oluyor? Reyhan ne yapacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

YEMİN 164.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

REYHAN'IN KAFASI KARIŞIYOR

Yemin dizisinde bugün Reyhan Emir'i kıskandığını kabul etmek zorunda kalır. Banu'nun davranışlarından rahatsız olan Reyhan kıskandığını itiraf edecek mi?

Yemin 164. son bölüm fragmanı izle

Yemin 164. son bölüm fragmanı izle

Reyhan artık Emir'i kıskandığını kendine itiraf eder. Banu'nun yakın tavırlarına karşı kendine engel olamayan Reyhan kocasını yalnız bırakmak istemez. Ama Reyhan için büyük bir sınav yoldadır. Kemal ise Narin'in günlerdir sıkıntılı olan halinin sebebini öğrenmeyi kafasına takar. Narin ise Erhan'ın sahte evliliklerini öğrendiğinden habersiz mutlu bir şekilde hayatına devam ederken günün sonunda beklemediği bir tabloyla karşılaşacaktır.

Yemin 165.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yemin 165.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir anda okulda ilgi odağı olan Emir'in ardından konuşan öğrenciler Reyhan'ın canını sıkar. Kıskanmamak zannettiği kadar kolay değildir. Her şeyin farkında olan Emir, Reyhan'ın itirafını hızlandırmak için boş durmaz. Günlerdir karabasan gibi üzerine çöken endişeden kurtulmak için çırpınan Narin, gelen bir mesajla rahatlar. Ama daha büyük bir dalga kapıdadır.