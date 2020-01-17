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dizisi konusu ve oyuncuları: Yeni dizi nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam ilk bölümü ile Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan konusu ve oyuncuları diziseverler tarafından araştırılmaya başladı. Başrollerinde , , Aslı Enver, Birce Akalay, , Mesut Akusta gibi birçok ünlü ismi barındıran yapım başlamadan kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sürükleyici hikâyesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyeceği iddia edilen dizi; idealist bir ekonomi profesörü İrfan'ın haksız yere işinden kovulması ve sonrasında ise oğlu Deniz'in hastalanmasının ardından altüst olan hayatları ile başlayacaktır. İzleyiciler dizide karanlık bir maceraya atılan İrfan'ın yaşayacaklarını konu alacak. Peki, nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncuları ve yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:00 ABONE OL
Babil dizisi konusu ve oyuncuları: Yeni dizi Babil konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizisi konusu ve oyuncuları internet üzerinden şimdiden araştırma konusu oldu. Dizide bir dolandırıcılık hikayesini anlatacak olan yapım 'in canlandırdığı İrfan'ın dizide anlattığı ponzi sistemi merak uyandırdı. Dikkat çekici konusu ve birbirinde ünlü ve başarılı oyuncuları özellikle de kadrosundaki kişilerin hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizi sürükleyici hikayesi ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Peki, nedir? kimler? İşte yeni dizi ile ilgili tüm merak edilenler…

BABİL KONUSU VE OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Halit Ergenç, , Aslı Enver, Birce Akalay, ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen , dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 17 Ocak Cuma 20.00'da Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İşte detaylar…

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Babil dizisi konusu ve oyuncuları: Yeni dizi Babil konusu nedir, oyuncuları kimler?
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