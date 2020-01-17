Babil dizisi konusu ve oyuncuları: Yeni dizi Babil konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Babil dizisi konusu ve oyuncuları internet üzerinden şimdiden araştırma konusu oldu. Dizide bir dolandırıcılık hikayesini anlatacak olan yapım Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan'ın dizide anlattığı ponzi sistemi merak uyandırdı. Dikkat çekici konusu ve birbirinde ünlü ve başarılı oyuncuları özellikle de kadrosundaki kişilerin hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizi sürükleyici hikayesi ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Peki, Babil konusu nedir? Babil oyuncuları kimler? İşte yeni dizi ile ilgili tüm merak edilenler…

BABİL KONUSU VE OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 17 Ocak Cuma 20.00'da Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İşte detaylar…