Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapım Reyyan ve Miran'ın aşkını anlatmaya devam eden dizide bu hafta; Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Her hafta bugün izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan yapımın başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin bulunuyor. Peki, Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

HERCAİ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Böyle bir sevda her şeyi değiştirir..."

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir.

Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?

HERCAİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Hercai 28. yeni bölüm bu akşam 20.00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.