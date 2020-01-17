Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm fragmanı izle!

yeni bölüm bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi 28. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reyyan ve Miran arasındaki gerçek aşkı konu alan dizide bu hafta; Elif’in, Azar ile evlenmesi Aslanbey ailesini karıştırırken Şadoğlu ailesi ise adeta zafer elde etmiş olmanın mutluluğu ile bayram havası yaşamaktadır. Her hafta izleyicilerini ekran başına toplayan ve dramatik sahneleriyle hayran bıraktıran Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yine bomba gibi geliyor. Peki, Atv ekranlarının sevilen dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 14:41 ABONE OL
Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapım Reyyan ve Miran'ın aşkını anlatmaya devam eden dizide bu hafta; Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Her hafta bugün izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan yapımın başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin bulunuyor. Peki, Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

HERCAİ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hercai 28. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! - Hemen izle

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Böyle bir sevda her şeyi değiştirir..."

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir.

Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?

HERCAİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Hercai 28. yeni bölüm bu akşam 20.00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai yeni bölüm bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm fragmanı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN