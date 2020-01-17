İnternetten para kazanmanın yolları nelerdir? Doğru zaman kullanımı ile internetten para kazanma yöntemleri

İnternetten ek iş yaparak ya da evden çalışarak para kazanılan meslek sayıları artmaya başladı. E-ticaret teknolojisinin gelişmesiyle de internet üzerinden para kazanmak için yeni fırsatlarda doğdu. Örneğin; bir ayakkabı mağazası internet üzerinden satış yaparak da para kazanabiliyor. "İnternetten para kazanmanın yolları " adlı yazımızda size internetten nasıl para kazanılır? Konusuna değineceğiz.

KİMLER İNTERNETTEN PARA KAZANABİLİR?

Zamanınızın çoğunu internette geçirenler

Sosyal medya bağımlısı olup, sosyal medyadan para kazanmak isteyenler

Ek iş yapmak isteyenler gibi birçok insan internetten para kazanabilmektedir.

İnternette geçirdiği süreyi kazanca dönüştürmek isteyenler ve herhangi bir iş yerinde çalışıp aldığı maaş yetmeyip ek iş yapmak isteyenler için işte önerilen işler…

Instagram'dan para kazanmak

Instagram'ın milyarlarca kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde ticaret hacmi de ne kadar yüksek olduğu düşünülebilir. Kendinizi sosyal medya fenomeni hale getirip, reklamlar alarak para kazanabilirsiniz. Birçok fenomen yapılan reklam anlaşmalarıyla para kazanmaktadır. Ya da Instagram'dan sanal bir mağaza açarak temin edebileceğiniz ürünleri satabilirsiniz. Instagram hesabını açtıktan sonra takipçi ve etkileşimi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar çok başarılı olursunuz.

Web sitesi açarak para kazanmak

İnternette en çok para kazanılan yöntemlerden biri web sitesi açarak para kazanmaktır. Hobinize göre ya da yapabileceğiniz bir işe göre bir web sitesi açarak işe başlayabilirsiniz. Bir web sitesi açmak için bir domain, bir hosting ve web sitesi yazılımına ihtiyacınız vardır. E-ticaret sitesi açarak ürün satabilirsiniz. Bilgi, sağlık, eğitim gibi farklı kategorilerde bir site açarak para kazanabilirsiniz. İnternette en çok kazandıran reklam sistemi Google Adsense'dir. Hesaplarınızı Google Adsense'ye bağlayarak gelirlerinizi kontrol edebilirsiniz.

YouTube'den para kazanmak

Video çekmeyi seviyorsanız, sunucu olmayı seviyorsanız ya da herhangi bir yeri gezip anlatmayı seviyorsanız YouTube'den para kazanabilmek mümkün. Dünyanın en büyük video sitesi olan YouTube'den paza kazanmak için önce bir kanal açmalısınız. Ardından videolar hazırlayıp YouTube yükleyin. YouTube kanalınızı para kazanma hazır hale getirdiğinizde ve Google şartlarını taşıdığınızda para kazanabilirsiniz. Kendinize özgün bir fikir oluşturmalısınız. İnsanların beğenisini alırsanız abone sayınız artarak daha çok para kazanabileceksiniz.

Danışmanlık hizmeti vererek para kazanmak

Bir konuda uzmanlığınız varsa, uzmanlığınız konusunda danışma vermek istiyorsanız internet üzerinden yapabilirsiniz. Mesela; bir evlilik uzmanı internetten nasıl para kazanabilir?

Öncelikle bir web sitesi açmak. Reklamlar ile yaptığı uzmanlığı insanlara duyurmak. Müşteriler kazanıp, uzman olduğu konularda destek vermek.

Bu şekilde insanlara kolay ulaşılır ve para kazanmakta kolay olacaktır.

Online ders vermek

Eğer bir öğretmen ya da bir konu hakkında bilgi sahibi iseniz; online ders vererek para kazanmanız mümkün. Kendinize bir blog sayfası; Instagram sayfası, YouTube kanalı açabilirsiniz. Buradan kendinize öğrenci kitlesi oluşturarak onlara online ders vermeniz mümkün. Siz onlara ders verdikçe de para kazanabilirsiniz.

Online ders her şey hakkında olabilir. Örneğin çok iyi bir grafikerseniz yaptığınız işlerin örneklerini paylaşarak kendinizi kanıtlayıp, para kazanacak iş fırsatı yakalamanız mümkün.