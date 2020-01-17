Sosyal medyada trend olan Taksim dayı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yapılan sokak röportajı esnasında kendisine yöneltilen İngilizce soruya verdiği cevapla gündeme oturan isim merak ediliyor. İlk defa Taksim'e gittiğini söyleyen Muammer Topal ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ise sıraya girdiler. Peki; Taksim Dayı kimdir? Muammer Topal kaç yaşında ve nereli?

TAKSİM DAYI KİMDİR?

Sosyal medyada "Taksim Dayı" olarak anılmaya başlanan Muammer Topal'ın, 30 yılı aşkın senedir İstanbul'da yaşadığı ve hiç Taksim'e gitmediği öğrenildi.

TAKSİM DAYI, TAKSİM'DE!

Show Haber muhabirleriyle Taksim'e giden 'Taksim Dayı', vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Muammer Topal kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlerin isteklerini kırmadı.

"TAKSİM'E NASIL GİDEBİLİRİM?"

"Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği yanıtla Türkiye'de ve dünyada sosyal medya fenomeni haline gelen 'Taksim Dayı' yeniden gündemde geldi.