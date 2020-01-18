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açıklandı! 17 Ocak Babil, , dün akşamın reyting sıralaması nasıl?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında 'de , Kanal D'de , ve ekranlarının yeni dizisi ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler '' 17 Ocak açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dizilerden Babil dizisi'nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirvedeki yerini koruyordu. Peki, açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 11:05 ABONE OL
Babil reyting sonuçları açıklandı! 17 Ocak Babil, Hercai, Arka Sokaklar dün akşamın reyting sıralaması nasıl?

güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında 'de , Kanal D'de ve ekranlarında yeni dizi yer aldı. Buna göre " açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Babil dizisi reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 OCAK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 17 Ocak Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.

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Babil reyting sonuçları açıklandı! 17 Ocak Babil, Hercai, Arka Sokaklar dün akşamın reyting sıralaması nasıl?
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