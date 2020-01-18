Deli Yürek: Bumerang Cehennemi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filminin detayları

Yönetmen Osman Sınav, Deli Yürek Bumerang Cehennemi filmi yönetmenliğini üslenmiş aynı zamanda da senaryosunu yazan isimler arasında yerini almıştır. Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapım beyaz perdede de yer almış ve oldukça ilgi görmüştür. Peki, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi konusu nedir? Deli Yürek: Bumerang Cehennemi oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

DELİ YÜREK: BUMERANG CEHENNEMİ KONUSU NEDİR?

Yusuf Miroğlu, aşk ve cesaretle tutuşmuş bir deli yürek.. Zeynep başı beladan kurtulmayan, Yusuf'uyla denizin bittiği yere kadar giden sevgili.. Cemal, Yusuf'un asker arkadaşı, can yoldaşı... Gaffar Okkan'ın dostu. Leyla sırlarıyla mezara giden Cemal'inin ardından ağıtlar yakan bir kadın... Bozo bütün gizemiyle beraber yaşadığı topraklardan gözünü ayırmayan bir güneydoğu gazisi...

Kasap Hasan, Güneydoğu'nun karanlık yüzü, Hizbullah'ın sözde bölge imamı... Şeref bir zamanlar albaylık yapmış olan her zaman menfaatini düşünen, çıkarcı bir işbirlikçi... Doğan emniyetteki kumpasların arasında dolaşan bir Hizbullah köstebeği...

Yusuf Miroğlu, güneydoğunun terör ortamında beraber askerlik yaptığı arkadaşının düğününe katılmak için Diyarbakır'a gider. O bölgede saygın bir adamın oğlu olan Cemal, Yusuf ve nişanlısı Zeynep'i büyük bir mutluluk ve kutlamalarla karşılar. Bu düğün, bölgedeki kargaşa dolayısıyla, Cemal ve müstakbel eşi Leyla'nın aileleri arasında oluşan gerginliğin sona ermesinde, barış ve umudun simgesi olur. Karanlık günler yine de geçmişte kalmaz. Cemal düğün günü vurularak öldürülür. Ve hemen ardından, katil de, düğünde şüpheli bir şekilde öldürülür.

DELİ YÜREK: BUMERANG CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen Osman Sınav, Deli Yürek Bumerang Cehennemi'nde kamerasını işte bu acı dolu topraklara çeviriyor. Sınav'ın, senaryosunu da Naci Şaşmaz ile birlikte yazdığı filmde Kenan İmirzalıoğlu, Melda Bekcan, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Zara başrolleri paylaşıyor.