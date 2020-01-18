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Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? İşte cevabı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…: Ferdinand Magellan, Kristof Kolomb, Juan Sebastiàn Elcano, Vasco da Gama...

Giriş Tarihi: 18.1.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 23:48 ABONE OL
Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? İşte cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

SORU: Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir?

A: Ferdinand Magellan
B: Kristof Kolomb
C: Juan Sebastiàn Elcano
D: Vasco da Gama

İşte cevabı!

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Hangisi Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen insanlardan biridir? İşte cevabı!
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