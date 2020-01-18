Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi! konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Senaryosunu ve Atilla Engin'in kaleme aldığı yapım konu olarak 'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. 17 Ocak yani dün vizyonlardaki yerini alan film için vatandaşlar Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Yapımın henüz tanıtım filminin yayınlanmasıyla büyük ilgi görmesi dikkat çekerken Kuruluş Osman, gibi başarılı dizilerin yapımcılığını yapan Mehmet Bozdağ'a ait olması ile izlenme rekorları kızması bekleniyor. Peki, konusu ne oyuncuları kimler? Vizyona girdi mi? İşte tüm bu soruların cevabı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 12:30 ABONE OL
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncuları şimdiden sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu kadrosuyla ve tarihi konu edinecek olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yapımın senaryosunu ise ünlü yapımcı kaleme alıyor. Film konu olarak 'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini anlatıyor. Diriliş Osman ve Kuruluş Osman gibi reyting rekorları dizilerden sonra henüz vizyona girmemiş yapımın tanıtımı şimdiden izlenme rekorları kırıyor. Peki, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? konusu ne oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar ve hakkında merak edilenler…

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI VE KONUSU

Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi için heyecan şimdiden dorukta. Türk tarihinden alıntı yapacak olan yapım ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN