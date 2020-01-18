Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncuları şimdiden sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu kadrosuyla ve tarihi konu edinecek olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yapımın senaryosunu ise ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Film konu olarak Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini anlatıyor. Diriliş Osman ve Kuruluş Osman gibi reyting rekorları dizilerden sonra henüz vizyona girmemiş yapımın tanıtımı şimdiden izlenme rekorları kırıyor. Peki, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor filmi konusu ne oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar ve hakkında merak edilenler…

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI VE KONUSU

Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi için heyecan şimdiden dorukta. Türk tarihinden alıntı yapacak olan yapım ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...