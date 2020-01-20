Çukur 3.sezon 17.bölüm fragmanı yayında! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya! Çukur yeni bölümde neler oluyor?

Çukur 3.sezon 17.bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecan iyice tavan yapmıştı. Bu akşamki 17.bölümde ise Selim ve Yamaç arasında hesaplaşma yaşanacak. Duygu yüklü sahneleriyle izleyicisini şaşırtan bölümde bir yandan Yamaç'ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Yamaç ve Vartolu karşı karşıya! Çukur 3.sezon 17.bölüm fragmanı yayında! Peki Çukur yeni bölümde neler oluyor? İşte detaylar…