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3.sezon 17.bölüm fragmanı yayında! ve Vartolu karşı karşıya! Çukur yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi 3.sezon 17.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan’ın rol aldığı dizinin son bölümde heyecan zirvede yaşanmıştı. Bu akşam 3.sezon 17.bölümüyle ekrana gelecek olan dizide her şeyi sorgulamaya başlar. Bunun akabinde Yücel, Yamaç’ı öldürmek için Mahsun’u da kendi tarafına çekmek istiyor. Her yeni bölümüyle aksiyon dolu dizinin bu haftaki bölümünde mahallede işler iyice karışacak. Peki Çukur yeni bölümde neler oluyor? fragmanı yayında! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya!

Giriş Tarihi: 20.1.2020 13:04 ABONE OL
Çukur 3.sezon 17.bölüm fragmanı yayında! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya! Çukur yeni bölümde neler oluyor?

3.sezon 17.bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecan iyice tavan yapmıştı. Bu akşamki 17.bölümde ise Selim ve arasında hesaplaşma yaşanacak. Duygu yüklü sahneleriyle izleyicisini şaşırtan bölümde bir yandan Yamaç'ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Yamaç ve Vartolu karşı karşıya! fragmanı yayında! Peki Çukur yeni bölümde neler oluyor? İşte detaylar…

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Çukur 3.sezon 17.bölüm fragmanı yayında! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya! Çukur yeni bölümde neler oluyor?
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