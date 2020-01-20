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ve çöktü mü? servislerine erişim problemi yaşanıyor!

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ’ta yaşanan erişim problemleri sebebiyle kullanıcılar “Facebook çöktü mü?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Erişim sorunu problemi ile karşı karşıya kalanlar, problemin farklı kullanıcılarda da söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar, dolayısıyla mesaj gönderme, alma gibi uygulamanın işlevlerini de kullanamıyor. arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Sosyal medya platformlarından konuyla ilgili pek çok paylaşım yapılırken kullanıcılar sorunun kaynağını öğrenmek ve söz konusu problemin ne zaman sona ereceğini bilmek istiyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:41 ABONE OL
Gmail ve Facebook çöktü mü? Google servislerine erişim problemi yaşanıyor!

Google servislerine ilişkin ülkemizde yaşanan sorunların sayısı son aylarda artış gösterdi. Bugün yaşanan problemde çok sayıda kullanıcı Google arama motoru başta olmak üzere Google servislerine erişim sorunu yaşıyor. Gmail, Youtube, Facebook gibi pek çok markanın bağlı olduğu Google'ın, dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde yerel olarak başladığı tespit edilen sorunların akşam saatlerine doğru ülke geneline doğru yayıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili ise henüz net bir gelişme yok.

GMAİL VE FACEBOOK ERİŞİM PROBLEMİNİN NEDENİ NE?

Google servislerine erişim problemi yaşayan kullanıcılar mail kutularındaki maillere de erişim sağlayamıyor. "Gmail çöktü mü?" sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Google'a ilişkin sorun bildirimlerindeki artışın ana sebebi, Türk Telekom cephesinde yaşanan sorunlar olarak gösteriliyor. Zira Google erişimi diğer operatörlerde aktif şekilde devam ederken, Türk Telekom kullanıcıları sorun yaşamaya devam ediyorlar.

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Gmail ve Facebook çöktü mü? Google servislerine erişim problemi yaşanıyor!
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