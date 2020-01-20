Gmail ve Facebook çöktü mü? Google servislerine erişim problemi yaşanıyor!

Google servislerine ilişkin ülkemizde yaşanan sorunların sayısı son aylarda artış gösterdi. Bugün yaşanan problemde çok sayıda kullanıcı Google arama motoru başta olmak üzere Google servislerine erişim sorunu yaşıyor. Gmail, Youtube, Facebook gibi pek çok markanın bağlı olduğu Google'ın, dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde yerel olarak başladığı tespit edilen sorunların akşam saatlerine doğru ülke geneline doğru yayıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili ise henüz net bir gelişme yok.

GMAİL VE FACEBOOK ERİŞİM PROBLEMİNİN NEDENİ NE?

Google servislerine erişim problemi yaşayan kullanıcılar mail kutularındaki maillere de erişim sağlayamıyor. "Gmail çöktü mü?" sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Google'a ilişkin sorun bildirimlerindeki artışın ana sebebi, Türk Telekom cephesinde yaşanan sorunlar olarak gösteriliyor. Zira Google erişimi diğer operatörlerde aktif şekilde devam ederken, Türk Telekom kullanıcıları sorun yaşamaya devam ediyorlar.