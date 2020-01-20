Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Ocak: Ouagadougou, Agana ve Antananarivo hangi kıtada yer alan başkentlerdir? Hadi cevabı ne oldu?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Her gün canlı olarak yayınlanan bilgi yarışmasının bugünkü sorusu coğrafya bilgisinden geldi. Coğrafya bilgisi iyi olanlar ipucu sorusunun cevabını hemen yanıtlayacak. Yarışmada her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Peki Hadi ipucu 20 Ocak sorusu: Ouagadougou, Agana ve Antananarivo hangi kıtada yer alan başkentlerdir? Hadi bugün 12.30'da!

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Ouagadougou, Agana ve Antananarivo hangi kıtada yer alan başkentlerdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

AFRİKA

HADİ NEDİR?

AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz.

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.