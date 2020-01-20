Hercai 28.son bölüm tek parça izle! ATV dizisi Hercai 29.bölüm fragmanı yayında mı?

Atv'nin iddialı yapımı Hercai 28. Son bölümü ile izleyicisini ekrana kilitledi. Cuma akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde Miran ve Reyyan arasına yeniden Azize giriyor. Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey konağında şok etkisi yaratmıştır. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşandı? Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşmiştir. Haberimizden, Hercai 28. bölüm tamamında yaşanan ayrıntılara erişebilirsiniz. 29. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte sevilen dizi Hercai 28.son bölümde yaşananlar…

HERCAİ 28. SON BÖLÜM TEK PARÇA VE KESİNTİSİZ İZLE

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 28. son bölümü yayınlandı. Haberimizde, Hercai son bölüm izleme linki ve 29.yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar yer alıyor.

HERCAİ 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hercai 29.bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

Hercai 29. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını üzen şok ölüm sahnesi!

HERCAİ 28.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz..."

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır.

Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?