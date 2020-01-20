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27.bölüm fragmanı yayında! Şeniz köşkten gidiyor! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D’nin sevilen dizisi 27.bölümü bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın rol aldığı dizinin son bölümünde heyecanlı anlara şahit olmuştuk. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Agah, Şeniz'i köşkten kovar. Damla tüm bu olanların hesabını sormak üzere Nedim’in karşısına çıkar. Şeniz'e Karaçay'lara ait bütün kapılar kapanırken Ceren, köşkte güçlenmeye devam edecektir. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? fragmanı yayında! Şeniz köşkten gidiyor…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:19 ABONE OL
Zalim İstanbul 27.bölüm fragmanı yayında! Şeniz köşkten gidiyor! Yeni bölümde neler olacak?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde Nedim kendisine yapılan haksızlıklar karşısında büyük üzüntü yaşar. Bu akşam ekrana gelecek olan 27.bölümde ise Köşk'ten karısı Şeniz'i kovan Agah Karaçay'ın öfkesi bir türlü dinmek bilmez. Nedim'e yapılan haksızlıkları öğrenince büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu öğrenen Agah Karaçay, bunun bedelini Cenk ve Şeniz'den sormaya kararlıdır. Peki Zalim İstanbul 27.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

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Zalim İstanbul 27.bölüm fragmanı yayında! Şeniz köşkten gidiyor! Yeni bölümde neler olacak?
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