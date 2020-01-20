Zalim İstanbul 27.bölüm fragmanı yayında! Şeniz köşkten gidiyor! Yeni bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde Nedim kendisine yapılan haksızlıklar karşısında büyük üzüntü yaşar. Bu akşam ekrana gelecek olan 27.bölümde ise Köşk'ten karısı Şeniz'i kovan Agah Karaçay'ın öfkesi bir türlü dinmek bilmez. Nedim'e yapılan haksızlıkları öğrenince büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu öğrenen Agah Karaçay, bunun bedelini Cenk ve Şeniz'den sormaya kararlıdır. Peki Zalim İstanbul 27.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!