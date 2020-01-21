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Türk dizisi 2.sezon ne zaman başlıyor? yayın tarihi belli oldu mu?

Dünyanın en popüler platformu olan dizisi 2.sezon yayın tarihi merak ediliyor. Sosyal medyada yeni sezon bölümleri araştırılan dizinin ilk sezonu yoğun ilgi gördü. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun gibi ünlü oyuncular yer alırken, yapımın yönetmenliği Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık üstleniyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatan dizinin 2.sezon yayın tarihi araştırılıyor. Peki Netflix dizisi ne zaman başlıyor? belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 08:43 ABONE OL
Netflix Türk dizisi Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor? Atiye 2.sezon yayın tarihi belli oldu mu?

orijinal dizisi 2.sezon yayın tarihi araştırılıyor. İlk sezon 8 bölümüyle izlenme rekoru kıran dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla yoğun ilgi gören dizide geçmişle gelecek arasında sorgulamalara yer verilmiştir. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun ve Başak Köklükaya'nın yer aldığı dizi yeni sezonu merakla bekleniyor. ne zaman başlıyor? Netflix dizisi ne zaman? İşte detaylar

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 2.sezon yayın tarihi merak ediliyor. İlk sezonu 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini almıştı. Haberimizde, Atiye 2.sezon yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusuyla alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Netflix Türk dizisi Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor? Atiye 2.sezon yayın tarihi belli oldu mu?
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