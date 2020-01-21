Netflix Türk dizisi Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor? Atiye 2.sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix orijinal dizisi Atiye 2.sezon yayın tarihi araştırılıyor. İlk sezon 8 bölümüyle izlenme rekoru kıran dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla yoğun ilgi gören dizide geçmişle gelecek arasında sorgulamalara yer verilmiştir. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun ve Başak Köklükaya'nın yer aldığı dizi yeni sezonu merakla bekleniyor. Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor? Netflix dizisi Atiye 2.sezon yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 2.sezon yayın tarihi merak ediliyor. İlk sezonu 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini almıştı. Haberimizde, Atiye 2.sezon yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusuyla alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.