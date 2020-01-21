Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 85.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 84.bölüm ile dün akşam ekranlarda yerini aldı. Show Tv ekranlarının sevilen dizisinin her yeni bölümü merakla bekleniyor. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Yamaç ölümle burun buruna geldi. Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka Koçovalı'yla görüşecek. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap ise merak konusu olacak. Dizinin bitmesinin hemen ardından dizinin hayranları arama motorlarında "Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; Çukur 84.bölümde neler oldu?

ÇUKUR 84.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı'yla görüşüyor. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap merak konusu oluyor. Bir yandan Yamaç'ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışıyor. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtıyor. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanan bir kayıp onu derinden sarsıyor.

Selim, Yamaç'ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşiyor, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkiledi. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç'ın karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Çağatay'ın yaptığı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde olacaktır.