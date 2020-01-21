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var mı? ne zaman?

’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan yeni bölümün ardından dizinin hayranları ‘? ’’ sorusuna cevap aramıştı. Bu akşam yayın akışında yeni bölümü göremeyen izleyiciler için dizinin başrol oyuncu Oktay Kaynarca’dan açıklama geldi. Reyting rekorları kıran başarılı dizinin hayranları bu sabah saatlerinden itibaren de ‘?’’ sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak Salı ATV yayın akışı programı ile tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, ne zaman yayınlanacak? EDHO bu akşam var mı? 154. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:11 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak ATV yayın akışı

var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin yer aldığı EDHO geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer almıştı. 21 Ocak yayın akışına bakan vatandaşlar '' ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Oktay Kaynarca'dan yeni bölüm yayın tarihi hakkında açıklama geldi. Peki ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm ne zaman ve fragmanı yayınlandı mı? !

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI? EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi ve fragman detayları haberimizde yer alıyor. Heyecan dolu dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar;

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak ATV yayın akışı
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