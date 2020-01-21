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nerede ve ne zaman çekildi? nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. ’in hüzün dolu hayat hikayesinin anlatıldığı film beyaz perdede büyük ses getirmiş, izleyenler tarafından takdir toplamıştı. Ünlü sanatçının çocukluğu, gençliği ve son halinin canlandırıldığı filmin başrollerinde; , Şahin Kendirci, , , Taner Ölmez gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı film için heyecan dorukta. Konusu, oyuncuları ve filmin nerede çekildiği sinemaseverler tarafından araştırılıyor. 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren film dram ve biyografi türlerini kapsıyor. Buna göre; ? nedir? Oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:31 ABONE OL
Müslüm filmi nerede ve ne zaman çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Müslüm filmi için heyecan dorukta. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan film ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hüzün dolu hayat hikayesini izleyiciye sunacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın yaptığı film güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile epey merak edildi. Vizyona girdiği ilk andan itibaren izleyiciden büyük beğeni toplayan film; ünlü sanatçının çocukluğunu, gençliğini ve son halini sinemaseverlere sunacak. Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı filmde ünlü sanatçıyı Hekimoğlu dizisi başrol oyuncusu Timuçin Esen canlandırıyor. Buna göre; merakla beklenen Müslüm filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Müslüm filmi nerede çekildi?

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.

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